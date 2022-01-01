Депутат Херсонского облсовета дважды за три месяца попался на взятке – в этот раз он вымогал $27 тысяч у бизнесмена

В Херсоне полиция задержала депутата Херсонского областного совета, который вымогал и получил от предпринимателя 27 тысяч долларов.

Об этом сообщили в Департаменте стратегических расследований Нацполиции.

Сотрудники ДСР и следователи Главного следственного управления Национальной полиции задержали депутата облсовета сразу после получения денег.

Депутат является членом постоянной комиссии по бюджету и финансам облсовета, он вымогал деньги у предпринимателя за «спокойное» ведение бизнеса. В случае неуплаты он угрожал бизнесмену созданием искусственных препятствий в распоряжении имуществом.

В Офисе Генерального прокурора отметили, что депутат облсовета создал искусственные препятствия в деятельности предпринимателя. В дальнейшем он требовал у него 27 тысяч долларов за решение этих проблем, а именно – содействие в снятии ареста, наложенного на административное здание в Скадовске, и отзыв из Скадовского районного суда намеренно поданных исков.

По предварительным данным, задержали депутата Херсонского облсовета Сергея Кульчиковского. Он представляет партию мэра Херсона Игоря Колыхаева «Нам здесь жить».

В ноябре 2021 года Кульчиковского задерживали за то, что он вымогал 300 тысяч гривен за «решение вопросов» по закупке оборудования для аэропорта.