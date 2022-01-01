В Днепре нацгвардеец из автомата расстрелял своих сослуживцев и сбежал: он забрал два автомата и 200 патронов

В Днепре ночью 27 января военнослужащий Национальной гвардии расстрелял своих сослуживцев и сбежал с оружием с места преступления.

Инцидент произошел в 03:40 на территории Южного машиностроительного завода «Южмаш», сообщили в Министерстве внутренних дел Украины.

Солдат срочной службы Рябчук Артемий Юрьевич, 2001 года рождения, уроженец Одесчины, при выдаче оружия по неустановленным причинам, выстрелами из автомата Калашникова расстрелял караул военнослужащих НГУ, после чего с оружием скрылся.

В результате этого пятеро человек погибли, а еще пятеро получили ранения.

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09:24 В Сети появились данные погибших, а также фото с места стрельбы.

Также в справке полиции отмечается, что Рябчук сбежал с двумя автоматами и 200 патронами.

09:12 В ГБР, которое занимается расследованием, отметили, что в рамках уголовного производства также подробно изучают порядок организации службы и охраны стратегического объекта ответственными должностными лицами.

На место выехала следственная группа и руководство ТУ ГБР, расположенного в Полтаве.

08:54 Район возле завода оцеплена и усиленно патрулируется полицией и Нацгвардией. Также на месте работает «ТОР», сообщает «Днепр Оперативный».

На завод людей не пускают, там ведутся следственные действия.

08:43 В Сети опубликовали подробную справку с анкетными данными Рябчука.

Он родился в Измаиле, окончил местный аграрно-технический колледж. До службы был кладовщиком в частной фирме. Призван на службу в октябре прошлого года.

08:32 Советник главы МВД Антон Геращенко уточнил, что погибли четверо военнослужащих, еще одна убитая женщина была гражданской - она работала на заводе «Южмаш».

Вторая женщина – военнослужащая НГУ – ранена.

08:12 В городе введена полицейская операция «Сирена». По тревоге поднят личный состав подразделений Национальной полиции и Национальной Гвардии.

Мотивы совершенного преступления пока не известны.

На место происшествия срочно выехал командующий Национальной Гвардией генерал полковник Николай Балан.

Издание «Информатор» сообщает, что на тот момент в караульном помещении находилось около 22 солдат. Двое из них выбежали на улицу и вызвали полицию и «скорую».

Напомним, как в 2018 году в зоне АТО морпехи 36-бригады расстреляли своих сослуживцев, есть погибшие.