Жительнице Николаевщины дели семь лет тюрьмы за смертельный удар сапой по голове знакомой – суды разбирались с делом почти 10 лет

Суд приговорил к семи годам лишения свободы жительницу Первомайского района за причинение смертельных телесных повреждений своей знакомой.

Об этом сообщили в Николаевской областной прокуратуре.

По данным следствия, в мае 2012 года в селе Каменный мост Первомайского района, в результате ссоры, возникшей на почве долгосрочных неприязненных отношений, злоумышленница нанесла удар сапой по голове женщине, которая после долгого лечения скончалась.

Обвиняемая в судебном заседании отказалась от предоставления объяснений, ссылаясь на статью 63 Конституции Украины.

Первомайский горрайонный суд признал 49-летню обвиняемую виновной в причинении умышленного тяжкого телесного повреждения, повлекшего смерть потерпевшего (часть 2 статьи 121 УК Украины) и приговорил к семи годам лишения свободы.

Напомним, как жительницу Николаевской области приговорили к семи годам тюрьмы за смертельную поножовщину.