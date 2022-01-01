В Харькове со спецназом задержали группу разбойников прямо во время очередного нападения – они хотели отобрать у пенсионера сбережения

В Харькове полицейские задержали членов криминальной группировки, которая «специализировалась» на разбоях. Последней жертвой преступной группы стал 84-летний мужчина.

Об этом сообщили в Департаменте внутренней безопасности Нацполиции.

Сотрудники Харьковского управления Департамента внутренней безопасности Нацполиции получили информацию, что на территории Харьковщины орудует группировка, участники которой представлялись полицейскими и совершали разбойные нападения.

Совместно со следователями и Управлением уголовного розыска полиции Харьковской области оперативники ДВБ вышли на «след» причастных лиц. Организовал преступную группу 39-летний уроженец России, ныне житель Харьковщины, неоднократно судимый за разбои и наркотики. В уголовный промысел привлек трех сообщников: 38-летнего жителя Харьковской области и двух уроженцев одной из стран Кавказского региона, 33-х и 50-ти лет. Как и организатор, сообщники также находятся в криминальных базах полиции.

Правоохранители установили, что в декабре прошлого года участники группировки нанесли телесные повреждения и использовали слезоточивый газ в отношении несовершеннолетнего харьковчанина. У лежащего без сознания парня нападавшие отобрали сумку с ценными вещами, документами и наличными в сумме почти 7 тысяч гривен.

Кроме этого, стали известны планы злоумышленников в ближайшее время совершить разбойное нападение на жителя Харьковщины. Мужчина занимается обменом валют и денежными ссудами. Поэтому участники ОПГ намеревались отобрать у него немалую сумму наличных денег.

Однако первым в списке жертв разбойников оказался 84-летний житель Харькова, якобы имевший определенные сбережения. Чтобы спасти пенсионера, который мог не выдержать пыток преступников, сотрудники полиции и прокуратуры оперативно приняли комплекс мер и провели спецоперацию по задержанию криминальной группировки.

Дверь квартиры пенсионер открыл злоумышленникам сам, ведь они представились ему сотрудниками полиции. Попав в дом, подельники набросились на мужчину с кулаками, а чтобы не кричал, скотчем заклеили рот. В этот момент сработали бойцы спецподразделения КОРД.

Всех четырех фигурантов правоохранители задержали с поличным. При обыске у них изъяты нож, скотч, перчатки, а также банковские карты потерпевшего. Кроме того, изъят автомобиль, на котором передвигались злоумышленники.

Следователи полиции при процессуальном руководстве Харьковской областной прокуратуры объявили задержанным подозрение по части 3 статьи 187 («Разбой») Уголовного кодекса Украины. За совершенные действия нападающим может грозить до 12 лет лишения свободы. Проводятся дальнейшие следственные действия по причастности фигурантов к другим преступлениям.

Напомним, как ранее СБУ провела спецоперацию, в результате которой задержали трех человек, которые в 2016 году осуществили серию нападений на филиалы банковских учреждений и инкассаторские автомобили в Запорожье.