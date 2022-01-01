В Киеве женщина грозилась прыгнуть с 12-го этажа вместе с трехлетним сыном – полиция и ГСЧС предотвратили трагедию

В Киеве ювенальные полицейские вместе с сотрудниками ГСЧС спасли женщину, которая с сыном пыталась прыгнуть с 12 этажа.

Об этом сообщили в отделе коммуникаций Главного управления Нацполиции в Киеве.

Вечером 26 января в полицию Киева обратились гражданка и сообщила, что ее дочь с малолетним внуком закрылась в квартире и угрожала совершить самоубийство вместе с ребенком. Оперативный дежурный направил на место все профильные службы.

– С момента поступления вызова я по телефону разговаривал с женщиной, чтобы в это время спасатели успели спуститься с квартиры этажом выше. Я постоянно отвлекал женщину разными вопросами и интересовался, где ее сын, просил не делать летальных шагов, предлагал помощь. Когда я получил информацию, что работники ГСЧС спустились с 13-го этажа, то спасатели, которые были возле квартиры, сразу взломали дверь, и мы немедленно зашли в дом, потом обнаружили женщину на балконе и мгновенно затащили ее внутрь, а трехлетнего мальчика успокоили, поскольку ребенок был действиями матери. В настоящее время жизни Максимка ничего не угрожает, его осмотрели медработники и передали бабушке, – рассказал временно исполняющий обязанности начальника Дарницкого управления полиции Александр Савчук.

32-летнюю уроженку Кропивницкого задержали в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.

В рамках досудебного расследования задержанных будет назначен ряд медицинских экспертиз, чтобы определить состояние вменяемости в момент совершения преступления. Продолжается досудебное расследование.

Следователи Дарницкого управления полиции начали уголовное производство по части 3 статьи 15, части 2 пункта 2 статьи 115 Уголовного кодекса Украины – покушение на умышленное убийство малолетнего ребенка. Ей грозит лишение свободы сроком до 15 лет или пожизненное лишение свободы.

Напомним, как в Днепре женщина сделала себе и своему младенцу смертельные инъекции.