На Николаевщине поймали еще трех «черных» лесорубов

В Баштанском районе полицейские прекратили противоправную деятельность группы лиц, занимавшихся незаконной порубкой деревьев.

Об этом сообщили в отделе коммуникаций Главного управления Нацполиции в Николаевской области.

В Баштанский райотдел полиции поступило сообщение от местного жителя о том, что на территории района неизвестные производят незаконную вырубку деревьев. По прибытию на место возле села Малиевка бывшего Березнеговатского района полицейские обнаружили жителей Снегиревки 25-ти, 39-ти и 44-х лет, которые рубили деревья породы «белая акация».

Во время осмотра изъяли восемь спиленных деревьев и бензопилу, с помощью которой производилась вырубка. Следователи задокументировали факт происшествия и открыли уголовное производство по части 1 статьи 246 Уголовного кодекса Украины («Незаконная порубка или незаконная перевозка, хранение, сбыт леса») Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до трех лет тюрьмы. Продолжается досудебное расследование.

Напомним, что в Николаеве неизвестные спилили около десятка сосен в парке на улице Новостройная.