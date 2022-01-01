В центре Николаева вор повредил кондиционеры на магазине: «За детали он получит 250 гривен, а нам ущерб на 10 тысяч»

В Николаеве ночью 14 января неизвестный украл детали с двух кондиционеров на стейкмаркете «Чугун» на улице Потемкинской.

Об этом «Преступности.НЕТ» сообщил представитель магазина.

Один из кондиционеров восстановлению не подлежит. По предварительной оценке, вор сможет выручить за похищенные детали 200-250 гривен. При этом он нанес ущерба более чем на 10 тысяч гривен.

«В полицию обратились, сказали, что есть видео, лицо вора – даже не удосужились просто взять его у нас из рук. Может публикация поможет поймать недоноска», - сообщили в заведении.

Напомним, ранее в Николаеве участилось воровство небольших кусков медных трубок с наружных блоков кондиционеров. В Николаеве предлагали награду за информацию о ворах, которые портят кондиционеры. Также сообщалось, что со здания «могилянки» украли детали от кондиционеров.