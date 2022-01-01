Нацполиция по наводке из Австралии задержала женщину и ее сожителя, которые снимали порнографию со своими малолетними детьми

За создание и сбыт детского порноконтента полицейские задержали мать и ее сожителя.

Об этом сообщили в Национальной полиции Украины.

Информация о распространении порнографического контента с участием мальчика и девочки во всемирной сети Интернет поступила от правоохранительных органов Австралии.

Полицейские установили личности детей и то, что развращали и насиловали малолетних, 2008 года рождения, родная мать и ее сожитель, который снимал все это на видео. Созданный платный контент состоял из серии фотографий и видео материалов с признаками детской порнографии.

Как уточнили в Офисе Генпрокурора, 14-летний мальчик и его 13-летняя сестра проживают на территории Кировоградской области.

В ходе досудебного расследования полицейские установили, что изнасилование и развращение происходило с 2018 года и в разное время суток.

26 января с привлечением бойцов полка специального назначения полицейские провели обыск по месту жительства фигурантов, во время которого изъяты видеофайлы, банковские карты, мобильные телефоны, компьютерная техника, личные вещи фигурантов, которые они использовали для создания порнографических материалов. Изъятые улики направлены на экспертизу.

33-летняя женщина и ее сожитель задержан в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.

Дети направлены в социальную службу по делам несовершеннолетних. Пока с ними работают психологи.

Фигурантам сообщили о подозрении по части 4 статьи 301-1 («Получение доступа к детской порнографии, ее приобретение, хранение, ввоз, перевозка или другое перемещение, изготовление, сбыт и распространение») Уголовного кодекса Украины.

Также в их действиях усматриваются признаки тяжких и особо тяжких преступлений, предусмотренных Уголовным кодексом Украины: изнасилование, сексуальное насилие, развращение и проведение зрелищного мероприятия сексуального характера с участием несовершеннолетнего лица. Окончательная правовая квалификация будет предоставлена ​​в ходе досудебного расследования.

По санкции тяжелейшей статьи злоумышленникам может грозить от 10 до 15 лет лишения свободы.

Напомним, как на Николаевщине 42-летний местный житель в течение шести лет записывал порнографический контент с малолетними.