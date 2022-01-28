В США прокурорам пришлось пересказать суду несколько эпизодов «Игры престолов»

В США участник штурма Капитолия разместил в соцсетях цитату Серсеи Ланнистер про насилие. Прокуроры объясняли суду её контекст, для этого они кратко пересказали сюжет нескольких эпизодов шестого сезона «Игры престолов».

Об этом сообщает «TJournal».

25 января прокуратура США подала меморандум о вынесении приговора Джереми Каплингеру, участвовавшему в штурме Капитолия. В нём использовали цитату персонажа сериала «Игра престолов» Серсеи Ланнистер, чтобы обосновать серьёзность обвинения. В документе сказано, что 25-летний Каплингер спустя два дня после штурма опубликовал в соцсетях фотографию солдата времён американской революции. К публикации он добавил подпись: «Как сказала Серсея Ланнистер: Я выбираю насилие».

Гособвинителям пришлось сделать сноску в меморандуме, чтобы объяснить значение цитаты. В сериале HBO Серсея произнесла эту фразу, когда представители религиозной секты Воробьёв попросили её подчиниться или иначе они прибегнут к насилию. На их предложение Ланнистер ответила: «Я выбираю насилие». Прокуроры также отметили, что в дальнейшем она заминировала и взорвала одно из крупнейших зданий в городе, где находились политические и религиозные лидеры.

«После фразы «Я выбираю насилие» Серсея Ланнистер задумала, а затем осуществила массовые убийства для достижения своих целей. В контексте того, что Каплингер опубликовал это всего через два дня после 6 января (штурма Капитолия), использование цитаты вызывает тревогу и даёт представление о его психическом состоянии и намерениях штурмовать Капитолий», - говорится в меморандуме.

Прокуроры также отметили, что во время штурма у обвиняемого был с собой бронежилет, а чтобы войти на территорию Капитолия и внутрь здания, Каплингер перелез через забор. В ноябре 2021 года мужчина признал себя виновным в повреждении имущества. Ему грозит до шести месяцев заключения.

Напомним, в Вашингтоне 6 января 2021 года сторонники Дональда Трампа вышли на протесты против результатов президентских выборов. Произошли стычки с правоохранителями, начался штурм Капитолия, полиция задержала более 50 человек, пять человек погибли.