В Киеве неизвестные дважды за две недели совершили покушение на водителя Lexus

В Киеве 27 января в Днепровском районе неизвестные обстреляли автомобиль Lexus.

Об этом сообщают «Новини.Live».

Инцидент произошел на улице Каховской. Всего произвели четыре выстрела из неизвестного оружия, водитель уцелел. Пули попали в правую фару, боковое стекло со стороны пассажира, колесо и дверь. Предварительно стреляли из травматического оружия усиленного действия. Известно, что по этой машине уже стреляли две недели назад. Тогда попали в заднюю часть, пробили крыло, а еще одна пуля пролетела сквозь салон.

Сейчас на месте происшествия работают криминалисты и следователи. Автомобиль принадлежит Эльсевару Тарих Оглы Рзаеву.

Напомним, 17 ноября в Николаеве, во дворе на улице Сенной застрелили бизнесмена Игоря Плиндыка и ранили еще одного человека. Николаевская полиция объявила в международный розыск подозреваемых в убийстве бизнесмена - Игоря Джемерчука и его сожительницу Викторию Полищук. Подозреваемые могут быть вооружены. Также отметим, что подозреваемый рецидивист ранее угрожал взорвать гранату, но остался на свободе.