Экс-секретарь сельсовета на Николаевщине избежала ответственности за подделку завещания – дело дотянули до истечения сроков привлечения

Суд освободил от уголовной ответственности в связи с истечением сроков давности женщину, которая будучи секретарем сельсовета подделала завещание в пользу другого человека.

Об этом «Преступности.НЕТ» стало известно из соответствующего определения суда.

Обвиняемая с 2015 по 2020 год была секретарем Великовеселевского сельского совета Врадиевского района.

Согласно позиции обвинения, в 2016 году секретарь сельсовета, знала, что один из местных жителей живет сам и не общается с родственниками. Она подделала его завещание в пользу третьего лица, которому по поддельному документу должен был достаться земельный участок в почти пять гектаров и стоимостью порядка 130 тысяч гривен (стоимость на момент совершения преступления).

Позже это завещание обвиняемая внесла в нотариальный реестр.

Действия обвиняемой квалифицировали по части 1 статьи 366 («Служебный подлог»), части 1 статьи 364 («Злоупотребление властью или служебным положением») Уголовного кодекса Украины.

Позже адвокат обвиняемой обратился в суд, чтобы ее клиентку освободили от уголовной ответственности и закрыли уголовное производство согласно статье 49 УК, так как с момента совершения преступления истекли сроки давности привлечения к уголовной ответственности – три и пять лет соответственно.

Согласно статье 49 УК установлены следующие сроки давности для освобождения лица от уголовной ответственности: три года в случае совершения преступления небольшой тяжести и пять лет в случае совершения преступления средней тяжести.

В итоге судья Врадиевского райсуда Владимир Фасий удовлетворил это ходатайство и освободил Надежду Мельник от уголовной ответственности. Ей разве осталось оплатить 5,7 тысячи гривен затрат на экспертизы по делу.

Напомним, 29 октября 2019 года николаевскому адвокату Глебу Михайлову вручили подозрение. Следствие установило, что он использовал поддельные постановления судов о признании права собственности на квартиры умерших граждан. В дальнейшем нотариус перерегистрировал жилье на третьих лиц, и квартиры продавали. Общая стоимость квартир составляет более 600 тысяч гривен. Позднее николаевскому адвокату расширили подозрение по делу о присвоении квартир умерших граждан.