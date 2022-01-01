ГБР пришло с обыском к нардепу от «СН» – он подделал для суда документы, чтобы избежать штрафа

Государственное бюро расследований проводит обыски у действующего народного депутата Украины по факту подделки документов.

Об этом сообщили в ГБР.

В рамках уголовного производства по факту подделки документов Государственное бюро расследований проводит обыски у действующего народного депутата Украины. Следственные действия проходят по месту жительства парламентария и у связанных с ним лиц.

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции составило на депутата протокол о совершении административного правонарушения, связанного с коррупцией, предусмотренного частью 2 статьи 172-4 КУоАП («Нарушение ограничений по совместительству и совмещению с другими видами деятельности») по его вхождению в состав исполнительного органа одного из обществ.

Во время судебного разбирательства в Печерском суде действующий народный депутат дал поддельные документы – протокол собрания с информацией о якобы своем увольнении с должности директора, чем возможно ввел в заблуждение суд.

Предварительная квалификация:

- подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов (часть 4 статья 358 УК Украины); - служебный подлог (часть 1 статьи 366 УК Украины); - введение в заблуждение суда или иного уполномоченного органа (часть 2 статьи 384 УК Украины).

Отметим, что речь идет о народном депутате Украины от «Слуги народа» Олеге Воронько.

НАПК еще в конце сентября составило на него протокол за коррупционное правонарушение из-за того, что он, будучи народным депутатом, занимал должность директора ООО «Инстант Фудс Групп». В суде его адвокат пояснил, что якобы Воронько в мае 2015 года подал заявление о своем увольнении с должности директора, и, согласно протоколу собрания участников ООО, это заявление было удовлетворено, Воронько уволили и назначили на эту должность другое лицо. Его защитник также отметил, что перерегистрация в Едином государственном реестре юридических и физических лиц-предприятий якобы относится к компетенции директора.

Суд в свою очередь учел, что Воронько не имел возможности прекратить полномочия члена ООО, поскольку это в компетенции нового руководителя. Таким образом суд пришел к выводу, что Воронько совершил правонарушение не сознательно. В результате судья Печерского райсуда Белоцерковец производство по делу закрыл в связи с отсутствием происшествия и состава административного правонарушения.

Следует также отметить, что согласно информации из Единого реестра юридических лиц, нардеп Евгений Воронько до сих пор числится как директор и совладелец ООО Инстант Фудс Групп. Фирма была основана в 2011 году, расположена в Днепре. Основной вид деятельности – оптовая торговля кофе, чаем и пряностями. Никаких изменений в руководящем составе ООО не указывается.

Нардеп Дмитрий Разумков подтвердил, что ГБР обыскивает его коллегу по межфракционному объединению «Разумная политика» Олега Воронько.

«Их обвинения в его адрес – притянуты за уши. Сейчас я направляюсь к нему, другие народные депутаты из МФО – тоже. Политические преследования и деятельность «нового» ДБР – в действии», – заявил политик в своем Telegram-канале.

Напомним, что нардепа впервые отдали под суд за кнопкодавство в Верховной Раде – ему грозит штраф. По данным следствия, 21 февраля 2020 года народный депутат Украины Владислав Поляк применил персональную электронную карточку другого народного депутата и путем нажатия кнопки «За» совершил вместо него голосование с целью принятия трех поправок к законопроекту «О внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно оборота земель сельскохозяйственного назначения». В феврале 2021 года ему вручили подозрение.