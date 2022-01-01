За сутки на Николаевщине выявили еще 598 случаев COVID-19, выздоровело 167 человек, а умерло 4 пациента

На 28 января в Николаевской области выявлено 598 новых подтвержденных случаев COVID-19.
Об этом сообщили в Николаевской областной государственной администрации.
По состоянию на 28 января из всех 120651 (+598) выявленных подтвержденных случаев по месту жительства:
– Николаев – 71306 (+395);
– Первомайск – 7240 (+57);
– Южноукраинск – 3862 (+14);
– Вознесенск – 2695 (+3);
– Очаков – 2044 (+9).
– на других территориях, в том числе отдельных территориальных общин, за минувшие сутки зарегистрировано 120 случаев коронавирусной болезни COVID-19.
Заболевание COVID-19 установлено у 3100 (+17) работников учреждений здравоохранения, из них умерло 48 человек.
Выздоровело больных COVID-19 в сутки – 167, всего – 113 597.
Умерло от последствий COVID-19 – 3384, в сутки – 4.
Согласно информации информационно-аналитической системы ГП «Медицинские закупки Украины» (система MEDdata), на 10:00 28 января на стационарном лечении в учреждениях здравоохранения области, развернутых под госпитализацию больных с COVID-19 находится 525 человек, больных на COVID-19 или с подозрением, из них:
в заведениях первой волны:
- в КНП «Николаевский областной центр лечения инфекционных болезней» – 52 больных;
- городская больница №3 г. Николаева – 58 больных и 5 человек с подозрением;
- городская больница №5 г. Николаева – 63 больных и 1 человек с подозрением;
- Николаевская областная детская клиническая больница – 48 больных и 32 человека с подозрением;
- Первомайская центральная районная больница – 32 больных;
- Вознесенская городская многопрофильная больница – 26 больных;
в заведениях второй волны:
- Николаевский региональный фтизиопульмонологический медицинский центр – 12 больных;
- Новоодесская многопрофильная больница – 10 больных;
- Очаковская многопрофильная больница – 24 больных;
- Баштанская многопрофильная больница – 4 больных и 2 человека с подозрением;
- Доманевская многопрофильная больница – 7 больных и 10 человек с подозрением;
- многопрофильная больница Веснянской, Нечаянской, Радсадовской СР – 3 больных;
- Новобугская центральная районная больница – 24 больных и 10 человек с подозрением;
- Южноукраинская городская многопрофильная больница – 22 больных и 11 человек с подозрением;
- Снегиревская городская больница – 6 больных;
- городская детская больница №2 г.Николаева – 25 больных и 33 человека с подозрением;
- городская больница №1 г. Николаева – 5 больных;
- роддом №1 г.Николаева – 0.
По состоянию на 28 января по Николаевской области определены следующие признаки эпидемической опасности:
- уровень заболеваемости коронавирусной болезнью COVID-19 (количество выявленных новых случаев инфицирования COVID-19 на 100 тыс. населения за последние 14 дней) – 348,19 (при допустимом менее 75,0);
- загруженность коек, обеспеченных подачей медицинского кислорода, в учреждениях здравоохранения, определенных для госпитализации пациентов с подтвержденным случаем COVID-19 – 21,52% (при допустимом не более 65%);
- количество тестирований методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) и экспресс-теста на определение антигена коронавируса SARS-CoV-2 за последние семь дней на 100 тысяч населения – 1312,44 (при допустимом не менее 300 на 100 тыс. населения);
- количество госпитализированных пациентов с подтвержденным и подозрительным случаем COVID-19 за последние семь дней на 100 тысяч населения – 45,63 (при допустимом не более 60 на 100 тыс. населения);
- коэффициент выявления случаев инфицирования COVID-19 (методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) и экспресс-теста на определение антигена коронавируса SARS-CoV-2) – 18,30% (при допустимом не более 20%);
- уровень роста общего количества госпитализированных пациентов с подтвержденным и подозрительным случаем COVID-19 за последние семь дней по сравнению с предыдущим аналогичным периодом: +44,62% (при допустимом не более +50%).
Загруженность кроватей на 28 января в учреждениях здравоохранения, определенных для госпитализации пациентов с подтвержденным случаем COVID-19 – 22,46 %.