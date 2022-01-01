За сутки на Николаевщине выявили еще 598 случаев COVID-19, выздоровело 167 человек, а умерло 4 пациента

На 28 января в Николаевской области выявлено 598 новых подтвержденных случаев COVID-19.

Об этом сообщили в Николаевской областной государственной администрации.

По состоянию на 28 января из всех 120651 (+598) выявленных подтвержденных случаев по месту жительства:

– Николаев – 71306 (+395); – Первомайск – 7240 (+57); – Южноукраинск – 3862 (+14); – Вознесенск – 2695 (+3); – Очаков – 2044 (+9). – на других территориях, в том числе отдельных территориальных общин, за минувшие сутки зарегистрировано 120 случаев коронавирусной болезни COVID-19.

Заболевание COVID-19 установлено у 3100 (+17) работников учреждений здравоохранения, из них умерло 48 человек.

Выздоровело больных COVID-19 в сутки – 167, всего – 113 597.

Умерло от последствий COVID-19 – 3384, в сутки – 4.

Согласно информации информационно-аналитической системы ГП «Медицинские закупки Украины» (система MEDdata), на 10:00 28 января на стационарном лечении в учреждениях здравоохранения области, развернутых под госпитализацию больных с COVID-19 находится 525 человек, больных на COVID-19 или с подозрением, из них:

в заведениях первой волны:

- в КНП «Николаевский областной центр лечения инфекционных болезней» – 52 больных;

- городская больница №3 г. Николаева – 58 больных и 5 человек с подозрением;

- городская больница №5 г. Николаева – 63 больных и 1 человек с подозрением;

- Николаевская областная детская клиническая больница – 48 больных и 32 человека с подозрением;

- Первомайская центральная районная больница – 32 больных;

- Вознесенская городская многопрофильная больница – 26 больных;

в заведениях второй волны:

- Николаевский региональный фтизиопульмонологический медицинский центр – 12 больных;

- Новоодесская многопрофильная больница – 10 больных;

- Очаковская многопрофильная больница – 24 больных;

- Баштанская многопрофильная больница – 4 больных и 2 человека с подозрением;

- Доманевская многопрофильная больница – 7 больных и 10 человек с подозрением;

- многопрофильная больница Веснянской, Нечаянской, Радсадовской СР – 3 больных;

- Новобугская центральная районная больница – 24 больных и 10 человек с подозрением;

- Южноукраинская городская многопрофильная больница – 22 больных и 11 человек с подозрением;

- Снегиревская городская больница – 6 больных;

- городская детская больница №2 г.Николаева – 25 больных и 33 человека с подозрением;

- городская больница №1 г. Николаева – 5 больных;

- роддом №1 г.Николаева – 0.

По состоянию на 28 января по Николаевской области определены следующие признаки эпидемической опасности:

- уровень заболеваемости коронавирусной болезнью COVID-19 (количество выявленных новых случаев инфицирования COVID-19 на 100 тыс. населения за последние 14 дней) – 348,19 (при допустимом менее 75,0);

- загруженность коек, обеспеченных подачей медицинского кислорода, в учреждениях здравоохранения, определенных для госпитализации пациентов с подтвержденным случаем COVID-19 – 21,52% (при допустимом не более 65%);

- количество тестирований методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) и экспресс-теста на определение антигена коронавируса SARS-CoV-2 за последние семь дней на 100 тысяч населения – 1312,44 (при допустимом не менее 300 на 100 тыс. населения);

- количество госпитализированных пациентов с подтвержденным и подозрительным случаем COVID-19 за последние семь дней на 100 тысяч населения – 45,63 (при допустимом не более 60 на 100 тыс. населения);

- коэффициент выявления случаев инфицирования COVID-19 (методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) и экспресс-теста на определение антигена коронавируса SARS-CoV-2) – 18,30% (при допустимом не более 20%);

- уровень роста общего количества госпитализированных пациентов с подтвержденным и подозрительным случаем COVID-19 за последние семь дней по сравнению с предыдущим аналогичным периодом: +44,62% ​​(при допустимом не более +50%).

Загруженность кроватей на 28 января в учреждениях здравоохранения, определенных для госпитализации пациентов с подтвержденным случаем COVID-19 – 22,46 %.