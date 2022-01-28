В горздраве Николаева заявили, что больницы готовы к выплате зарплаты за январь, а если денег не хватит, то НСЗУ выделит доппакет

В управлении здравоохранения Николаевского горсовета рассказали, сколько медики будут получать после повышения заработной платы, а также заверили, что большинство учреждении готовы к выплате за январь.

Об этом во время медицинской коллегии сообщила начальница горздрава Ирина Шамрай.

Как известно, ранее Кабмин повысил заработные платы для украинских медиков.

— С 1 января насчитывается заработная плата на уровне 20 тысяч гривен, кроме врачей интернов, и на уровне 13,5 тысяч среднему медицинскому работнику. На руки врачи будут получать 16 тысяч 100 гривен, средний медицинский персонал – более 9 тысяч гривен…Максимальное количество учреждений уже может за январь выплатить зарплату. Если будут больницы, которые неспособны выплатить, тогда в феврале будет дополнительный пакет от Национальной службы здоровья Украины, и все задолженности будут покрыты, — рассказала Шамрай.

Напомним, Кабмин запретил главврачам назначать себе зарплату в десятки раз больше, чем у подчиненных.