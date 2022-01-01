Расстрел нацгвардейцев в Днепре: 22-летняя пострадавшая пришла в сознание в реанимации

В пятницу, 28 января, суд будет избирать меру пресечения нацгвардейцу Артему Рябчуку, который расстрелял своих сослуживцев. суд изберут меру пресечения в Днепре. Следователи будут просить арест без права внесения залога.

Как известно, ночью 27 января на территории завода «Южмаш» в Днепре 20-летний военнослужащий НГУ Артем Рябчук, открыл огонь по сослуживцам. В результате расстрела погибли 5 человек, еще столько же получили ранения. После этого Рябчук забрал оружие, магазины с патронами и скрылся с места происшествия. Однако спустя несколько часов сам связался с правоохранителями и сдался им.

С подробной хронологией событий 27 января можно ознакомится по ссылке.

Информация постоянно обновляется...

11:22 22-летняя Жанна Шарова, которая была в самом тяжелом состоянии, пришла в сознание в реанимации, сообщает ТСН. Она на аппарате искусственной вентиляции легких, но ей лучше.

Нападающий трижды выстрелил в девушку в упор. Самым тяжелым является ранение брюшной полости. Она потеряла три литра крови.

Жанна Шарова «Она открывает глаза, хочет разговаривать. Трубка вентиляционная пока мешает. Она на аппарате, но у нас есть стабилизация и делаем все возможное, чтобы они поправились. Только Жанне перелили 4,5 литра крови. Всем остальным - в сумме 12 литров», - рассказал гендиректор областной больницы имени Мечникова Сергей Рыженко.

Уже сейчас в областную больницу Мечникова собираются десятки небезразличных, чтобы сдать кровь для раненых. Около сотни человек записались на процедуру сдачи биологического материала.

«Здесь развернули специальные операционные, чтобы быстро принять как можно больше доноров», - добавили они.

Врач отметил, что все раненные в результате стрельбы, живы и находятся в стабильном состоянии. Медики осторожны с прогнозами, однако за сутки есть основания для оптимизма.

Напомним, как в 2018 году в зоне АТО морпехи 36-бригады расстреляли своих сослуживцев, есть погибшие.