Утюг, обогреватель и велосипед: В Первомайске ранее судимый мужчина проникал в дома и воровал вещи

В Первомайске мужчина воровал технику и электроинструменты, проникая в дома граждан, когда их не было дома. Общая сумма материального ущерба, причиненного потерпевшим, составляет почти 12 тысяч гривен.

Об этом сообщает Первомайский районный отдел полиции.

Отмечается, что заявления о воровстве от жителей Первомайска начали поступать в райотдел полиции с декабря прошлого года. Установили личность злоумышленника оперуполномоченные криминальной полиции в результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий.

Известно, что 38-летний местный житель, который уже неоднократно привлекался к уголовной ответственности за различные преступления и имеет непогашенную судимость, проникал в дома заявителей и похищал имущество, которое на его взгляд представляло ценность и забирало все, что мог вынести: мобильные телефоны, бытовую технику, электроинструменты, велосипед, обогревательные приборы, технические запчасти и т.д.

Следователями проводится расследование уголовных производств, начатых по ч.ч. 2 и 3 ст. 185 УК Украины «Кража совершена повторно и соединена с проникновением в жилье», ч. 1 ст. 190 УК Украины «Мошенничество». Согласно санкциям указанных статей злоумышленнику грозит наказание в виде лишения свободы сроком до шести лет.

«По согласованию с процессуальным руководителем Первомайской окружной прокуратуры, злоумышленнику сообщено о подозрении в совершении шести краж и одного мошенничества. Правоохранители проверяют причастность подозреваемого к аналогичным преступлениям на территории Николаевской области», - сообщают в полиции.

Напомним, как ранее патрульные задержали николаевца, который ночью воровал со двора тротуарную плитку.