Николаевская полиция задержала троих мужчин, которые массово воровали детали от кондиционеров – им грозит до 6 лет тюрьмы

Полиция установила личность троих николаевцев, которые воровали запчасти от кондиционеров из офисов, частных домой и учебных заведений.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Николаевской области.

Как известно, в редакцию «Преступности.НЕТ» ранее обращались местные жители, рассказывая, что неизвестные воруют медные трубы из внешних блоков кондиционеров. Один из случаев произошел в центре Николаева, где вор повредил кондиционеры на магазине, тогда он попал на камеры наблюдения. Также мужчины попали на камеры возле «могилянки», где также украли запчасти от кондиционеров.

В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили, что к указанным преступлениям причастны несколько мужчин. Двое «работали» как вместе, так и в одиночку, еще один злоумышленник действовал сам. Все трое – жители Николаева, ранее они уже привлекались к уголовной ответственности за имущественные уголовные правонарушения. Похищали детали от кондиционеров, чтобы потом сдать их как цветной металл, получая прибыль от 500-700 гривен.

В настоящее время двум фигурантам следователи Николаевского районного управления полиции сообщили о подозрении в совершении восьми краж (ч. 2 ст. 185 УК). Еще одному злоумышленнику инкриминируют грабеж (ч. 2 ст.186 УКУ), так как мужчину застали хозяева с поличным, кроме этого, доказана его причастность к четырем похищениям комплектующих к кондиционерам. Санкции статей предусматривают наказание до шести лет заключения.

«В суде следователи будут ходатайствовать об избрании подозреваемым мер в виде содержания под страже. Правоохранители устанавливают других лиц, которые могут быть также причастны к указанным кражам. Следственные действия продолжаются», - добавили в полиции.

Ранее сообщалось, что в Николаеве ищут воров, которые портят кондиционеры – за информацию предлагали награду.