В Киеве двое жителей Николаевщины, у которых изъяли наркотики на ₴2 миллиона, получили по 10 лет тюрьмы с конфискацией имущества

В Киеве двух жителей Николаевской области приговорили к десяти годам лет лишения свободы за хранение наркотиков и психотропов, стоимостью более двух миллионов гривен.

Об этом сообщили в Киевской городской прокуратуре.

Согласно материалам следствия, в ноябре 2018 года обвиняемые были задержаны сотрудниками Дарницкого УП ГУНП в Киеве по подозрению в причастности к незаконному обороту наркотических средств и психотропных веществ. В дальнейшем, по месту жительства злоумышленников изъяли около 900 свертков с метадоном, более 6 800 таблеток с сильнодействующим лекарственным средством дифенгидрамина (димедрол), 3 330 таблеток, содержащих сильнодействующее лекарственное средство зопиклон, посуду с наслоением наркотических веществ.

Стоимость изъятых веществ составила более двух миллионов гривен.

В ходе судебного разбирательства обвиняемые отрицали свою причастность к незаконной деятельности. Однако прокурором в суде полностью доказана вина обвиняемых в незаконном хранении наркотических средств, психотропных веществ и сильнодействующих лекарственных средств в особо крупных размерах.

Приговором Дарницкого районного суда города Киева злоумышленники признаны виновными в инкриминированных преступлениях по части 3 статьи 307, части 3 статьи 311, части 4 статьи 321 Уголовного кодекса Украины и приговорены к десяти годам лишения свободы с конфискацией принадлежащего им имущества.

Напомним, как в Киеве 18-летнюю уроженку Николаевщины задержали за наркоторговлю – у нее изъяли вещества на четверть миллиона гривен.