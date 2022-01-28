В Сумской области уголовный «авторитет» вышел из колонии и по телефону устроил там «сходку», где назначил «смотрящего» для контроля за «общаком»

В Сумской области в исправительной колонии устроили сходку, на которой выбрали «смотрящего», который будет контролировать «общак».

Об этом сообщили в Национальной полиции Украины.

Полицейские установили, что два человека получили свои «статусы» благодаря своим связям в криминальных кругах. Один из фигурантов получил «звание» так называемого «смотрящего» за учреждением, отбывая в нем наказание.

После освобождения с помощью мобильной связи «авторитет» организовал на территории колонии «сходку». Помогали в организации двое заключенных учреждения, один из которых на преступном собрании был назначен «смотрящим». В его обязанности входил контроль за распределением средств так называемого «общака».

28 января двоим «смотрящим» и их сообщнику – «криминальному авторитету» следователи сообщили о подозрении по части 1 статьи 255-2 («Организация, содействие в проведении или участии в преступном собрании (сходке)») Уголовного кодекса Украины.

За совершенное подозреваемым может грозить наказание – лишение свободы на срок от семи до двенадцати лет с конфискацией имущества.

Напомним, как в сентябре 2020 года бывший начальник Николаевского УСБУ Виталий Герсак встречался с обвиняемым в ряде преступлений Апти Ислангириевым. Тогда на видео были запечатлены дружеские объятия СБУ-шника и «криминального авторитета». После этой встречи в Николаеве в ресторане «ЛенКорань» прошла так называемая «сходка» криминальных «авторитетов».

Также ранее сообщалось, что в Вознесенске 19 мая сотрудники полиции провели задержание в кафе «Винтаж». В кафе проводил встречу новый «смотрящий» за Николаевской областью «Жора Армян» (Ишхан Мкртчян). По информации «Преступности.НЕТ», после задержания все участники «сходки» были отпущены. Также по информации собеседников издания из Нацполиции, ранее «Жора Армян» был «смотрящим» за Вознесенском, но месяц назад его, якобы, назначили «смотрящим» за Николаевской областью на сходке «воров в законе». В полиции тогда заявили, что прервали «сходку» криминальных элементов.