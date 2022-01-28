В Николаеве на Энергетической таможне ГБР провело обыски – подозревают махинации с топливом

Сотрудники ГБР провели обыски в отделе таможенного оформления «Николаев» таможенного поста «Южный» Энергетической таможни в рамках уголовного производства о злоупотреблениях чиновников ведомства при оформлении топлива.

Об этом «Преступности.НЕТ» сообщили собеседник в Николаевской областной прокуратуре.

В ходе расследования установлено, что в Николаев прибывали иностранные суда с дизельным топливом и сжиженным газом ненадлежащего качества. Такое топливо по нормам не может продаваться в Украине, но сотрудники Энергетической таможни, которые должны проводить проверку, вносили в документы ложные данные о том, что никаких нарушений не было.

Кроме того, согласно документам, суда якобы привозили топливо с Италии, но при этом часто заходили в порты Российской Федерации – по мнению следствия, это один из путей махинаций с топливом, которые позволяют привозить ГСМ худшего качества, выдавая его за продукт европейских фирм. Также в схеме, вероятно, используется в качестве «прокладок» ряд зарубежных и отечественных компаний.

Еще следствие полагает, что сотрудники Энергетической таможни могли за неправомерную выгоду помогать поставщикам топлива избегать полного налогообложения.

Также собеседник издания отметил, что есть основания полагать, что руководство отдела Энерготаможни часто фактически не появлялось в Николаеве, а данные об их работе от их имени заполнялись в различных документах и автоматизированных системах подчиненными.

Источник «ПН» еще рассказал, что сотрудники отдела ранее саботировали запрос от ГБР о доступе к определенным документам, что может свидетельствовать о их попытках скрыть факты преступной деятельности. Отказ от сотрудничества принудил следователей получить разрешение суда на обыск.

Отметим, что на этот момент следствие интересует работа непосредственно замначальника таможенного поста «Южный» Энергетической таможни – начальника отдела «Николаев» Александра Цисельского, главных инспекторов поста «Николаев» Владимира Прилепка, Николая Кирнаса, Игоря Пушка.

Напомним, как в Одесской области разоблачили масштабный ввоз контрабандного российского топлива - к схеме могут быть причастны должностные лица таможни и погранслужбы.

До этого Нацполиция также расследовала схему незаконного ввоза топлива в Украину. В рамках этого уголовного производства обыски были проведены и на николаевской нефтебазе.