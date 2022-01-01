Украина и Великобритания согласовали детали контракта по строительству военно-морских баз в Очакове и Бердянске

В Министерстве обороны Украины сообщили, что в Одессе прошли переговоры с британской стороной по поводу согласования деталей в контрактах, с помощью которых предусматривается создание двух военных баз. Одна из них будет находится в районе Очакова.

Об этом министр обороны Украины Алексей Резников рассказал в ходе выступления в парламенте 28 января, передает «Преступности.НЕТ».

Как известно, в 2020 году по итогам переговоров Зеленского и премьер-министра Британии Бориса Джонсона Украина договорилась о 2,5 миллиардах фунтов кредита. Эти средства используют, в частности, для строительства ракетных катеров для Украины, а также военных баз в Очакове и Бердянске. В конце 2021 стало известно о том, что Украина и Великобритания договорились об инвестициях и финансовой помощи на еще 1 миллиард фунтов.

— Ратификации соглашения (кредитного договора с Великобританией, средства от которого пойдут на развитие военно-морских сил Украины, - ПН) запустят практическую фазу его выполнения, а Министерство обороны уже активно готовится к этому, — рассказал Резников.

По его словам, всю прошлую неделю в Одессе длились переговоры с британской стороной, где соглашали детали четырех контрактов, связанных с рамочными соглашениями.

— Они касаются строительства двух военно-морских баз в Бердянск и Очакове, строительства восьми современных ракетных катеров, приобретение двух тральщиков и ракет, — отметил министр.

Он добавил, что реализация соглашения позволит за два-три года существенно повысить возможности украинского флота.

Ранее сообщалось, что первый шаг в строительстве баз, связанный с передачей земельных участков и гидротехнических сооружений Министерству обороны, уже сделан.