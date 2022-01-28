Илон Маск назвал президента США Байдена «марионеткой» и потерял 21 миллиард долларов

Глава крупнейшего в мире производителя электрокаров раскритиковал президента США. Тот подчеркнул ведущую роль в производстве электромобилей концернов General Motors и Ford, но при этом не упомянул Tesla.

Об этом сообщает BusinessInsider.

«Такие компании, как GM и Ford, производят здесь, дома, больше электромобилей, чем когда-либо прежде», — написал Байден в среду в Твиттере с видео, на котором он беседует с главой General Motors Мэри Барра.

Комментируя этот пост Джозефа Байдена, Маск вначале намекнул, кто именно является лидером «зеленого» авторынка: «Начинается с T, заканчивается на A, ESL в середине». А затем сорвался и обозвал президента США «марионеткой в человеческом обличье».

В другом своем посте, комментируя это же видео, Маск написал, что Джозеф Байден «держит американскую общественность за дураков».

Президент США, а также главы General Motors и Ford, на скандальные комментарии Илона Маска пока не отреагировали. Но котировки акций Tesla на рынке резко снизились, а лично Маск потерял на этом падении 21 миллиард долларов. Хотя и остался при этом самым богатым человеком планеты.

Напомним, как в сентябре 2021 года состояние Илона Маска впервые превысило $200 миллиардов, теперь он самый богатый человек на планете.