Директору детсада на Николаевщине вручили подозрение за незаконное увольнение воспитательницы из-за неприязни

Руководителю дошкольного учебного заведения в пгт. Врадиевка сообщили о подозрении по факту незаконного увольнения работника по личным мотивам (часть 1 статьи 172 Уголовного кодекса Украины).

Об этом сообщили в Первомайской окружной прокуратуре.

Руководитель детсада с декабря 2020 года по июль 2021 года умышленно и безосновательно, по личным мотивам, применяла к работнику меры дисциплинарного взыскания в виде предупреждения и выговоры. В дальнейшем она уволила работника без проведения служебного расследования по выяснению обстоятельств совершения нарушений трудовой дисциплины, установления вины работника и ознакомление ее с вынесенными приказами.

Санкция части 1 статьи 172 Уголовного кодекса Украины предусматривает наказание в виде штрафа от двух тысяч до трех тысяч необлагаемых налогом минимумов доходов граждан (34 тысячи – 51 тысяча гривен) или лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или исправительных рабочий срок до двух лет.

Напомним, как апелляционный суд все же восстановил в должности преподавателя николаевского училища, которого уволили, пока он проходил службу в ВСУ.