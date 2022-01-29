Бывшего замначальника столичного отделения «Укрпочты» подозревают в краже почтовых марок на ₴800 тысяч

В Киеве бывшего заместителя начальника одного из отделений АО «Укрпочта» подозревают в хищении почтовых марок почти на 800 тысяч гривен.

Об этом сообщили в Киевской городской прокуратуре.

«Согласно материалам досудебного расследования, указанное должностное лицо в период с июля по август 2019 года, исполняя обязанности начальника отделения почтовой связи, присвоило знаки почтовой оплаты (почтовые марки), принадлежащие АО «Укрпочта», на общую сумму около 800 тыс. гривен. Указанным имуществом подозреваемая в дальнейшем распорядилась по своему усмотрению», – говорится в сообщении.

Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения.

Следственные действия по уголовному производству продолжаются.

Напомним, как на Харьковщине сотрудница «Укрпочты» украла мешок с полумиллионом гривен.