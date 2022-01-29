Россия незаконно задержала двух украинских рыбаков в акватории Черного моря

В акватории Черного моря российские пограничники незаконно задержали двух граждан Украины на временно оккупированной территории Крымского полуострова, не предоставив официальной информации об инциденте Киеву.

Об этом в Telegram сообщила уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.

Она рассказала, что два рыбака, Руслан Романюта и Иван Герасименко, вышли 25 января 2022 года в Черное море на рыболовном судне «Волга» из города Геническ Херсонской области и домой не вернулись.

«По предварительной информации, на судне отказал двигатель и его прибило в город Щелкино во временно оккупированном Крыму. Как стало известно, рыбаков задержали российские пограничники», – говорится в сообщении.

Полиция Херсонской области начала уголовное производство по статье «насильственное исчезновение» (ч. 1 ст. 146-1 Уголовного кодекса Украины).

Украинский омбудсмен подчеркнула, что задержание рыбаков противоречит всем международным нормам права, и призвала российскую коллегу Татьяну Москалькову принять меры по освобождению незаконно задержанных украинцев.

«Мы делаем все возможное для защиты прав украинских рыбаков и верим в их скорейшее возвращение домой», – добавила Денисова.

Напомним, в мае 2018 года в акватории Черного моря российскими пограничниками было задержано рыболовецкое судно ЯМК-0041 с рыбаками из Очакова. В связи с этим Николаевская облгосадминистрация направила официальные обращения уполномоченной ВР по правам человека Людмиле Денисовой и в министерство иностранных дел Украины. В итоге в конце октября 2018 года их обменяли на членов экипажа российского судна «Норд», которое 25 марта задержали сотрудники Госпогранслужбы Украины.

А в 2021 году ФСБ задержала четырех рыбаков из Очакова, которые вышли на промысел в Черное море. Позже стало известно, что двух задержанных погранслужбы ФСБ РФ рыбаков, оштрафовали за вылов рыбы на 94 тысячи гривен в эквиваленте. В апреле 2021 года очаковские рыбаки, которых задерживала ФСБ, вернулись домой.