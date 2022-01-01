Пьяного николаевца, разбившего авто возле Пушкинского кольца, ранее дважды штрафовали за нетрезвое вождение

В Николаеве у водителя Renault, который попал в ДТП возле Пушкинского кольца, были явные признаки алкогольного опьянения.

Эту информацию «Преступности.НЕТ» подтвердили в патрульной полиции Николаевской области.

Напомним, в Николаеве ночью 29 января водитель автомобиля Renault попал в ДТП на проспекте Центральном, возле Пушкинского кольца. Его автомобиль перевернулся и врезался в дерево. По словам очевидцев, водитель и его товарищи не хотели, чтобы на место ДТП приехала полиция. Но спустя некоторое время на место аварии прибыли патрульные.

В патрульной полиции подтвердили, что у водителя были признаки сильного алкогольного опьянения. Он отказался от прохождения медицинского освидетельствования. В ДТП он не пострадал.

Патрульные составили на мужчину административные материалы по статье 124 («Нарушение правил дорожного движения, вызвавшее повреждение имущества») Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Также на водителя составили админматериалы по части 3 статьи 130 КУПаП («Управление транспортными средствами лицами, находящимися в состоянии опьянения»).

По информации «Преступности.НЕТ», ранее водителя в течение года дважды привлекали к административной ответственности за вождение в пьяном виде. Оба раза суд его оштрафовал, но не лишил права управлять автомобилем. Хотя водителю грозило лишение удостоверения на три года. Отметим, вероятно, что в первых двух случаях водителя оштрафовали на 17 тысяч и 34 тысячи гривен.

Теперь водителя могут оштрафовать на 51 тысячу гривен и лишить прав на 10 лет, но решение остается за судом. Только суд может лишить мужчину права управлять автомобилем.