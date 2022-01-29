Экс-руководство николаевской «инфекционки» оставило огромный долг за свет – это могло поставить под угрозу жизни пациентов

Бывшая администрация КНП «Николаевский областной центр лечения инфекционных болезней» заключило контракт на электроснабжение, который привел к долгу за свет на сотни тысяч гривен.

Об этом на своей странице в Facebook сообщила директор больницы Ярослава Студзинская.

Напомним, что «инфекционкой» ранее руководила Светлана Федорова, а в администрации больницы работали её сторонники и приближенные, которые стали увольняться после прихода Студзинской. При этом они признавали, что на них давило руководство.

Студзинская отмечает, что утром 28 января в больнице должны были полностью отключить свет.

«Ровно в 9 утра пациенты, находящиеся на искусственной вентиляции легких, автоматически бы остались без поддержки аппаратов и оказались бы без возможности дышать. Причина тому – долг за электричество, который нам «под елочку» оставило предыдущее руководство КНП «Николаевский областной центр лечения инфекционных болезней». Размер этого долга составляет не одну и даже не две сотни тысяч гривен. Все дело в том, что бывшая администрация заключила договор с энергокомпанией – «поставщиком последней надежды» в конце февраля прошлого года, и почти два месяца в начале 2021 счет за электрообеспечение насчитывался по «безумному тарифу».

«О колоссальной сумме, которая не была оплачена, нам сообщили в последний момент. Для меня эта новость стала большим ударом, и я ужаснулась той опасности для больницы, всех ее пациентов и сотрудников, которая бы наступила с тотальным отключением электричества», - сообщила новый директор.

На помощь больнице пришло руководство Николаевской ОГА и областного совета, отключение удалось отсрочить.

«Теперь у нас есть немного дополнительного времени, чтобы решить проблему юридически грамотно и экономически целесообразно. Сегодня мы пообщались с руководством Николаевской энергетической компании и нашли точки соприкосновения в сотрудничестве на будущее. Спасибо руководству ОГА и облсовета за содействие, важность которого, по правде говоря, сложно переоценить. Параллельно будем решать вопросы по альтернативным и резервным источникам электроснабжения», - отметила Студзинская.

Она говорит о покупке, установке и введении в эксплуатацию электрогенераторов, без которых больница потеряет «covid-пакет». В прошлом году на все эти цели были выделены необходимые средства, но они остались не использованы и вернулись в областной бюджет. Похожая ситуация сложилась и с установкой криоцилиндра: он был куплен, но проектная документация и монтаж так и не были оплачены.