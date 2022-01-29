В «Борисполе» у туристов изъяли почти две тысячи таблеток-прекурсоров

В аэропорту «Борисполь» таможенники и пограничники обнаружили, что двое туристов пытались провезти таблетки, являющиеся сырьем для производства наркотиков.

Об этом сообщили в Киевской таможне.

Пассажиры утреннего чартерного рейса из Шарм-эль-Шейха приняли решение пройти таможенный контроль по «зеленому коридору». Чемоданы пассажиров проверили с помощью сканирующей системы.

В них обнаружили таблетки «Decancit», содержащие прекурсор псевдоэфедрин. В чемодане 53-летнего мужчины таможенники нашли 960 таблеток этого препарата, а у другого 52-летнего украинца – 900 таблеток.

Напомним, ранее в «Борисполе» СБУ задержала шесть украинок, которые привезли из Египта 80 килограммов сырья для наркотиков.