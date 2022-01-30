В Ташкенте женщина сбросила девочку в вольер к медведю

В Ташкенте 28 января неизвестная молодая женщина на глазах у публики сбросила маленькую девочку в вольер к медведю.

Об этом сообщили в Ташкентском зоопарке.

Отмечается, что медведь не тронул ребенка. Девочка пострадала только от падения с высоты почти 5 метров, а не от зубов хищника. При первичном осмотре кроме ушибов, видимых серьезных травм у нее не было обнаружено.

«Кавказский бурый медведь Зузу, лежа в своем вольере, следил за действиями женщины, которая перекинула девочку через металлическую ограду. Несмотря на попытки посетителей и сотрудников зоопарка, остановить женщину не удалось, она все-таки сбросила ребёнка вниз к хищнику. Медведь Зузу медленно спустился в ров, подошел к девочке, понюхал и отошел. Работники отдела «Хищные» быстро среагировали и стали заманивать его во внутреннее помещение, куда он безотказно тут же вошел», - сообщили в зоопарке.

Медведя охарактеризовали как уравновешенного хищника, который не имеет озлобленности по отношению к человеку. Правоохранительные органы расследуют причины этого случая, а ребенок находится под наблюдением врачей. Ташкентский зоопарк взял на себя все расходы на оказание медицинской помощи девочке.

Напомним, ранее николаевский белый медведь Нанук обустроился в новом месте. Теперь он живет в бельгийском зоопарке.