Харьковский мошенник выдавал себя за девушку и выманивал деньги на сайтах знакомств

В Харькове полиция задержала подозреваемого, который выдавал себя за молодых женщин и подыскивал жертв среди мужчин на сайтах знакомств.

Об этом сообщили в полиции Харьковской области.

Отмечается, что 20-летний парень размещал объявления на сайтах знакомств и общался от имени девушки. В ходе переписки с жертвой злоумышленник предлагал вместе посетить любое культурное мероприятие (киносеанс, концерт, спектакль) и отправлял в мессенджере ссылку на фишинговый сайт по продаже онлайн-билетов. При покупке билетов пострадавшие заполняли форму с указанием реквизитов своих банковских карт (СVV-код, срок действия). Таким образом, мошенник получал доступ к данным банковских карт пострадавших и с помощью различных платежных систем перечислял деньги на свои счета.

Полицейские с привлечением бойцов полка полиции особого назначения провели обыск по месту жительства фигуранта. Ему грозит до 8 лет лишения свободы. Устанавливается полный круг причастных к незаконной деятельности, осматривается изъятая техника. Также выясняется круг пострадавших и общая сумма нанесенного ущерба.

Напомним, ранее в Киеве задержали мошенников, искавших жертв на сайтах знакомств – аферисты даже создали фейковое кафе для свиданий.