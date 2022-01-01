В Киеве таксист «сдал» в полицию наркокурьера

В Киеве благодаря сообщению небезразличного водителя такси патрульные обнаружили у пассажирки пакет с наркотиками.

Об этом сообщили в патрульной полиции Украины.

На улице Большой Васильковской к полицейским обратился водитель автомобиля Ford, который сообщил, что у него на заднем сиденье находится пассажирка, употреблявшая наркотики. При общении с девушкой инспекторы заметили у нее признаки наркотического опьянения. Во время поверхностной проверки патрульные нашли у нее пакеты с веществами наркотического действия. Полицейские передали подозреваемую следственно-оперативной группе.

Также в полиции напомнили о чат-боте DrugHunters, который создан для оперативного реагирования на наркопреступления.

Напомним, ранее в Николаеве отдали под суд таксистов, обвиняемых в наркоторговле, разбоях и похищении людей.