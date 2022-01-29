Американская полиция задержала мужчину, который угрожал убить Байдена

В американском штате Канзас правоохранители задержали мужчину по имени Скотт Мерриман, который планировал убить президента страны Джо Байдена.

Об этом сообщает «УНИАН» со ссылкой на издание The Daily Beast.

Согласно сообщению, злоумышленник был задержан во время поездки из штата Канзас в штат Мэриленд.

Во время задержания Мэрриман заявил, что «отрубить голову змеи в сердце нации» ему повелел Бог. Он также сообщил правоохранителям, что «должен передать послание президенту Байдену и посоветовать ему вернуться к Богу (или пойти в ад), потому что людям надоел раскол в стране».

Напомним, что в 2020 году в США задержали подозреваемого в подготовке теракта и покушения на Байдена.