ГБР ищет тех, кто помог Рябчуку покинуть Днепр после стрельбы на «Южмаше»

Военнослужащий Национальной гвардии Артем Рябчук после стрельбы в "Южном машиностроительном заводе" смог покинуть Днепр. Государственное бюро расследований и Нацполиция ищет свидетелей и очевидцев, которые видели стрелка.

Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

Следствие установило, что Рябчук после того, как сбежал с места происшествия с оружием ходил по жилым кварталам города Днепр возле Южного машиностроительного завода и пытался останавливать автомобили.

"Остановив один из легковых автомобилей, он приказал женщине отвести его в г. Подгородное Днепровского района Днепропетровской области в жилые кварталы", - говорится в сообщении.

ГБР просит очевидцев, видевших в этот период Рябчука, связаться по телефону 0800-350-352.

Как известно, ночью 27 января на территории завода «Южмаш» в Днепре 20-летний военнослужащий НГУ Артем Рябчук открыл огонь по сослуживцам. В результате расстрела погибли 5 человек, еще столько же получили ранения.

Кировский районный суд Днепра избрал меру пресечения нацгвардейцу Артемию Рябчуку в виде содержания под стражей без права на внесения залога. Он пробудет в СИЗО как минимум до 27 марта.