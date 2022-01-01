Полиция ликвидировала группу, которая готовила беспорядки в Киеве – возле ОП планировали акцию с участием 5 тысяч человек

В Киеве 30 января задержали группу лиц, которые планировали насильственные акции для дестабилизации ситуации в стране.

Об этом на брифинге рассказали министр внутренних дел Денис Монастырский и глава Нацполиции Украины Игорь Клименко.

По словам Монастырского, организаторы акции хотели привлечь до 5 тысяч человек, из них около 1,5 тысяч «титушок», которые должны были спланировать драки с полицейскими.

- Вчера была задержана группа лиц, которая планировала массовые беспорядки в центре столицы. Их число должно было достичь 5 тысяч. Они должны были драться с полицией, это планировалось заранее. Заранее была заготовлена бутафорская кровь, которая должна была якобы пролиться среди активистов. Была зафиксирована группа медиков, которая должна была подойти к активистам, и это было бы зафиксирована каналами. Кроме того, это должна была быть только первая акция из целого ряда. И это четко зафиксировано на видео и аудионосителях, - отметил Монастырский.

Монастырский сравнил эту акцию с действиями пророссийских «активистов» на Донбассе в 2014 году.

Кроме столицы аналогичные акции планировались в Сумской, Черниговской, Черкасской, Полтавской областях.

Глава Нацполиции Игорь Клименко уточнил, что первая акция должна была произойти 31 января возле Офиса Президента.

Также в полиции показали запись на скрытую камеру одним из фигурантов, который рассказывает сценарий насильственных действий во время «протеста».

Стоимость одного участника акции вирировалась от 800 гривен до 2,5 тысяч долларов США в зависимости от его роли и опасности задания. Только аванс на организацию акции под ОП 31 января потратили около миллиона гривен.

Клименко отметил, что должны были использовать «сакральную жертву» во время протеста для обострения ситуации и сказал, что похожее было во время акции неделю назад – вероятно, речь идет о якобы убитом участнике акции «SaveФОП», которого в итоге нашли невредимым.

Глава Нацполиции уточнил, что задержаны два человека – организатор и его помощник, которым вручены подозрения за организацию массовые беспорядки.

Клименко отметил, что организаторы акции были хорошо осведомлены о работе правоохранительной системы и учитывали эту информацию для подготовки беспорядков. Также к делу привлекли СБУ, которая должна проверить причастность российских спецслужб к этим насильственным акциям.

Игорь Клименко озвучил надписи на баннерах: «Наступление на Крым и «ЛДНР», «Война до победы», «Снижение тарифов», «Отставка Президента» и так далее.

Денис Монастырский также добавил, что один из организаторов имел определенные связи с ОРДЛО.

Напомним, как ранее Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в первых числах декабря в Украине готовили государственный переворот, в который пытались втянуть Рината Ахметова.