«Молодец, красавчик»: В отделе полиции Николаева пьяный офицер ВСУ расхваливал нацгвардейца Рябчука за расстрел сослуживцев

В Николаеве пьяный офицер ВСУ Владислав Николайчук в отделе полиции расхваливал солдата НГУ Артема Рябчука за расстрел сослуживцев.

Соответствующее видео имеется в распоряжении редакции «Преступности.НЕТ».

Как известно, ночью 27 января на территории завода «Южмаш» в Днепре 20-летний военнослужащий НГУ Артем Рябчук открыл огонь по сослуживцам. В результате расстрела погибли 5 человек, еще столько же получили ранения. Суд избрал меру пресечения Рябчуку в виде содержания под стражей без права на внесения залога.

– Молодец, красавчик, что он расстрелял в Днепре, – рассказал офицер.

Полицейский уточнил у него позицию о трагедии, поддерживает ли он действия Рябчука, и военнослужащий утвердительно ответил.

Отметим, что старшего лейтенанта Владислава Николайчука в отдел полиции привезли в состоянии сильного опьянения патрульные, чтобы он не спровоцировал какой-либо конфликт или сам не пострадал от грабежа.

Старший лейтенант Николайчук на должности замкомандира роты служит в воинской части А1445 (131-й отдельный разведывательный батальон, Винницкая область). В Николаевской области он оказался в рамках учения своего подразделения на полигоне «Широкий лан».

Напомним, как суд дал три года тюрьмы военнослужащему николаевской части, который пьяным выстрелил в сослуживца.