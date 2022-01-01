«Она не хотела, а я хотел»: в Киевской области нелегал из Камеруна изнасиловал девушку

В пятницу, 28 января, в Софиевской Борщаговке Киевской области, гражданин Камеруна изнасиловал девушку. Мужчина нелегально пребывал на территории Украины.

Об этом сообщает полиция Киевской области.

28 января около 7:00 утра в полицию поступило сообщение о факте изнасилования от дежурного врача Киевской клинической больницы, куда была доставлена девушка.

Как сообщает полиция, две студентки в ночном клубе познакомились с 26-летним гражданином Республики Камерун и решили продолжить знакомство в квартире мужчины, где молодой человек совершил половой акт с одной из девушек против ее воли.

«Около 3 часов выходец из Камеруна издевался над 21-летней девушкой. Сейчас мужчина задержан», – рассказал глава полиции Киевщины Андрей Небитов.

В больницу девушка поступила с множественными телесными повреждениями и явными следами изнасилования.

«Человек меня заламывал, бил и насиловал во все возможные места. У меня очень много крови было. После чего я уехала в расстроенных чувствах. У меня полностью все избитое, все в синяках», - рассказала пострадавшая.

Гражданин Камеруна при задержании подтвердил, что совершил половой акт без согласия девушки:

«Она не хотела, а я хотел секса» - сказал он.

Отметим, что подруга пострадавшей также находилась в квартире, однако она не помогла девушке, потому что сама боялась этого мужчину.

«Моя подруга сидела и просто бездействовала и ничем мне не помогла».

Подруга пострадавшей поделилась, что после совершения преступления, гражданин Камеруна вызвал им такси и девушки уехали.

По данному факту полицейские открыли уголовное производство по части 1 статьи 152 (Изнасилование) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы сроком от трех до пяти лет.

Напомним, что ранее в Киеве полиция задержала мужчину за изнасилование пятилетней девочки – ему грозит до 15 лет тюрьмы.