Житель Николаевщины предстанет перед судом за сжигание своей тещи

В суд направили обвинительный акт в отношении 64-летнего жителя города Снигиревка по факту умышленного убийства тещи, совершенного с особой жестокостью.

Об этом сообщили в Николаевской областной прокуратуре.

Досудебным расследованием установлено, что 2 октября 2021 года злоумышленник на почве личных неприязненных отношений, в ходе ссоры облил бензином свою 84-летнюю тещу и поджег.

В результате женщина получила 60% ожогов тела и скончалась на месте.

Санкция пункта 4 части 2 статьи 115 Уголовного кодекса Украины предусматривает до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение.

Напомним, как в Кривом Роге во время ссоры в одной из квартир 17-летний парень облил 21-летнюю сожительницу легковоспламеняющейся жидкостью и поджег. После случившегося молодой человек попросил соседей вызвать скорую, объяснив, что его беременная подруга сама обожглась, и убежал из квартиры. Через несколько дней девушка умерла в больнице.