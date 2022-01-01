Против еще одного заместителя Кличко открыли уголовное производство – ущерб оценили в ₴40 миллиардов

Петр Пантелеев Прокуратура сообщила о подозрении заместителю председателя Киевской городской государственной администрации. Расследуется уголовное производство по факту уклонения от ликвидации последствий экологического загрязнения (статья 237 Уголовного кодекса Украины).

Об этом сообщили в Офисе Генерального прокурора Украины.

Заместитель главы КГГА с 2014 года является главой межведомственной рабочей группы по решению экологических проблем ОАО «Радикал», также на него возложены обязанности в сфере гражданской защиты и охраны окружающей среды. В 2014-2021 годах на территории завода «Радикал» не проведено ни одного мероприятия, направленного на ликвидацию последствий экологического загрязнения, а также демеркуризацию (удаление ртути) этой территории. Общий объем ртути и ртутьсодержащих веществ на этой территории составляет около 200 тысяч тонн.

«В результате засорения опасными отходами территории завода и длительного непроведения каких-либо мер, направленных на ликвидацию последствий экологического загрязнения, нанесен ущерб в размере более 40 миллиардов гривен».

«Кроме того, в рамках этого производства прокуратура одновременно сообщила о подозрении бывшему ликвидатору ОАО «Радикал», на которого возлагалась обязанность возобновить платежеспособность предприятия и провести мероприятия по демеркуризации его территории и имущества», - говорится в сообщении.

В КГГА сообщили, что о подозрении объявили заместителю председателя ведомства Петру Пантелееву. В Киевской горадминистрации это назвали «очередной попыткой политического давления».

Напомним, что ранее о подозрении объявили другому заместителю мэра Киева Виталия Кличко – Николаю Поворознику, который санкционировал изъятие у аппарата СНБО участка земли в Киеве.

Ранее, 24 января правительство изменило порядок назначения руководителей районных государственных администраций. Представление Президенту кандидата на должность главы РГА в Киеве будет вноситься премьер-министром Денисом Шмыгалем без участия мэра Виталия Кличко.

С 2019 года между Офисом Президента и мэром Киева Виталием Кличко разгорелась борьба за власть в столице. Против чиновников КГГА начали уголовные производства по расследованию финансовых нарушений на десятки миллионов гривен.