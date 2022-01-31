Генпрокурор подписала подозрение нардепу от «СН», задержанному при получении ₴558 тысяч взятки за решение вопроса закупок больницы

Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова подписала подозрение народному депутату, которого задержали во время получения взятки.

Об этом она сообщила на своей странице в Facebook.

Как известно, 28 января детективы НАБУ задержали народного депутата от партии «Слуга народа» Сергея Кузьминых при получении взятки в размере 558 тысяч гривен за содействие в заключении контрактов между частными компаниями и больницей в Житомирской области.

Венедиктова отметила, что сейчас государство выделяет очень много денег на потребности медицины, поэтому ей «обидно» за поступок нардепа.

«Уверена, что Президент Украины, парламентарии, члены КМУ вкладывали совсем другое содержание в процессы, связанные с развитием и поддержкой здравоохранения – совсем не тот, с которым столкнулись в этом случае детективы и прокуроры. Если для кого-то из правоохранителей отчитаться о раскрытом преступлении – это элемент соревновательного вида спорта, то для меня нет. Я с болью вынуждена констатировать эти факты и надеяться, что их будет меньше. Особенно, когда мы говорим о человеке, брат которого совершал подвиги во имя нашего государства и его граждан. Но уголовная юстиция устроена так, что предыдущие заслуги не конвертируются в иммунитет прокуроров. Мне искренне жалко, что этот человек оступился. Подозрение мною подписано. Дальше свое слово скажет суд», – написала Генпрокурор в соцсети.

Сергей Кузьминых является членом Комитета по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования. Также он является председателем подкомитета по вопросам фармации и фармацевтической деятельности комитета Совета по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования.

Кузьминых известен как брат украинского военного, одного из «киборгов» (участников обороны Донецкого аэропорта), подполковника Олега Кузьминых. Последний командовал подразделением «киборгов» и 20 января 2015 года попал в плен пророссийских боевиков. Был освобожден из плена 22 мая 2015 года, после чего вернулся в Житомир. После возвращения из плена создал благотворительную организацию «Фонд Братьев Кузьминых». Фонд предоставляет адресную помощь пострадавшим в результате боевых действий, а также реабилитацией украинских бойцов, вернувшихся с фронта.

Отметим, что Ирина Венедиктова также до должности Генпрокурора была нардепом от «Слуги народа».

Напомним, ранее дело нардепа Юрченко о вымогательстве $200 тысяч взятки передали в суд.