В Киеве закрыли уголовное дело против студента, установившего скрытую камеру в женской душевой

Соломенский райсуд Киева освободил от уголовной ответственности студента, который установил в душевой комнате общежития №7 Киевского политехнического института скрытую камеру и снимал девушек.

Об этом сообщает «Громадське».

Адвокат студента ходатайствовал освободить его от уголовной ответственности, поскольку он искренне раскаивается, признает вину и способствует раскрытию дела. Также адвокат настаивал, что правонарушение, в котором обвиняется студент, относится к уголовному проступку. Среди аргументов приводили то, что раньше парень не был судим.

Также адвокат отметил, что двое потерпевших написали заявления, в которых просят закрыть уголовное дело. Как говорится в постановлении, у потерпевших нет претензий к парню, а также он возместил им ущерб.

Напомним, 28 октября 2021 студентка КПИ нашла камеру в вентиляции душевой комнаты общежития №7. Вероятно, устройство оставалось в душевой несколько дней. Студентка, нашедшая камеру, вызвала полицию и написала заявление. К ней присоединились и другие девушки.

Студента, установившего камеру, нашли сразу – в начале записи было видно его лицо. Студенты сообщали, что администрация общежития пыталась замять ситуацию, а девушек обвиняли в желании получить материальную выгоду. После огласки полиция Киева открыла уголовное производство по части 1 статьи 182 Уголовного кодекса Украины – нарушение неприкосновенности частной жизни. Максимальное наказание предусматривало три года ограничения свободы.