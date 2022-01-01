По делу о массовых беспорядках задержали бывшего полковника полиции Голубана

По делу о подготовке массовых беспорядков в Украине задержали скандального бывшего полковника полиции Юрия Голубана. Предполагается, что он мог быть одним из организаторов.

Как известно, в Киеве 30 января задержали группу лиц, которые планировали насильственные акции для дестабилизации ситуации в стране. По словам главы МВД, организаторы акции хотели привлечь до 5 тысяч человек, из них около 1,5 тысяч «титушок», которые должны были спланировать драки с полицейскими.

Источник рассказал, что Голубан является одним из задержанных.

— Это Голубан Юрий Степанович, был командиром роты в составе батальона «Восток» в так называемой «ДНР». Если посмотреть его биографию, то в 2018 уволился с должности замначальника тренингового центра ГУНП в Киевской области, — отметил он.

Источник добавил, что Голубан выполнял организаторские полномочия, а также должен был привлечь к беспорядкам еще около 200 «своих людей».

Отмечается, что его задержали сотрудники Департамента стратегических расследований Нацполиции.

На фото видно, что Голубан сидит с руками за спиной в присутствии полицейских из Департамента стратегических расследований.

Справка:

Полковник Национальной полиции Голубан с 1994 года служил в спецподразделениях МВД Украины и СБУ, в частности, в «Альфе». В 2014 году ушел в батальон «Киев-1», служил в горячих точках АТО, был командиром роты спецназначения при ГУНП в Донецкой области.

В 2017 году Служба Безопасности Украины завела на него уголовное дело, заподозрив в государственной измене. По данным следствия, в начале боевых действий на Донбассе тот воевал на стороне террористов. Дело было открыто под давлением журналистов и общественности.

В феврале 2019 года тогдашний министр внутренних дел Арсен Аваков говорил, что в отношении Голубана продолжалось расследование, он был уволен из органов. По его словам, когда следствие начало выяснять детали, стало понятно, что в 2014 году Голубан более месяца «неизвестно где находился». Однако точных доказательств его вины не было.

Напомним, как ранее Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в первых числах декабря в Украине готовили государственный переворот, в который пытались втянуть Рината Ахметова.