В Харькове начальника полицейского ИВС задержали за миллионные махинации с зарплатами

В Харькове сотрудники внутренней безопасности Нацполиции уличили семерых полицейских в финансовых нарушениях.

Об этом сообщили в Департаменте внутренней безопасности Национальной полиции.

Начальник изолятора временного содержания харьковской полиции в сговоре с подчиненными наладил схему незаконного обогащения. Он разрешил своим сотрудникам вместо службы заниматься другой оплачиваемой работой. Однако в бухгалтерию он подавал сведения о пребывании сотрудников на службе для начисления им зарплаты и стажа. За это подчиненные отдавали 44-летнему начальнику часть зарплаты. Своими действиями сообщники нанесли государству более 2 миллионов гривен ущерба.

Следователи ГБР вручили подозрения начальнику ИВС и шести его сотрудникам. Руководителя и одного из подчиненных суд заключил под стражу с возможностью внесения залога.

Напомним, ранее относительно экс-чиновников николаевского филиала АМПУ закрыли дело о начислении зарплат «мертвым душам».