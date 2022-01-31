Главу фракции «Довіра» в Полтавском облсовете и его брата задержали за вымогательство $39 тысяч

Полиция и СБУ задержали депутатов Полтавского областного совета и Миргородского районного совета, которые подозреваются в вымогательстве.

Об этом сообщили в Офисе Генерального прокурора Украины.

Депутаты задержаны на трое суток. Решается вопрос об избрании мер пресечения.

«Двое депутатов, угрожая физическим насилием, требовали и получили у жительницы Полтавщины более 39 тысяч долларов США. Она якобы приобрела похищенное зерно у работников компании, принадлежащей одному из депутатов», - говорится в сообщении.

По месту жительства фигурантов и на территории компании проводятся обыски.

Генпрокурор Ирина Венедиктова в Facebook сообщила, что задержаны председатель фракции «Довіра» в Полтавском областном совете и его брат – депутат Миргородского районного совета. Отметим, что речь идет об Олеге Диденко, который руководит фракцией из 16 депутатов, и его брате Игоре, также представляющем партию «Довіра».

«Один из братьев владеет Великобагачанским комбикормовым заводом. По данным следствия, депутаты требовали, с угрозами применить силу, у гражданки Украины передать им 39 тысяч долларов США в расчет, мягко говоря, за сомнительные долговые обязательства. Сегодня после получения этих средств фигуранты-депутаты были задержаны», - сообщила Венедиктова.

Напомним, ранее депутата Полтавского облсовета от «Партии простых людей Сергея Каплина» Валерия Прядко и замначальника КП Руслана Гнездова осудили к 4,5 годам тюрьмы за предложенную полицейскому взятку.