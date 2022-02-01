В Германии задержали подозреваемого в убийстве двоих полицейских во время проверки на трассе

В Германии задержали подозреваемого в убийстве двоих полицейских.

Об этом сообщает «ВВС».

Ночью полицейские остановили автомобиль в районе Кузель в земле Рейнланд-Пфальц, недалеко от французской границы. На месте были застрелены 29-летний сотрудник и 24-летняя сотрудница полиции. Дороги в этом районе были закрыты в понедельник, и власти призвали людей не подбирать автостопщиков.

Немецкая газета Bild сообщает, что офицеры передали два радиосообщения. В первом случае полицейские заявили, что остановили подозрительный автомобиль и обнаружили в багажнике мертвую дичь. Второе сообщение последовало вскоре после этого: «Они стреляют в нас!». Затем радиосвязь прервалась.

Основной подозреваемый – 38-летний мужчина. Также полиция временно задержала второго фигуранта. Продолжаются поиски возможных сообщников. Некоторые подробности инцидента неясны. Пока еще мало описаний того, что произошло во время нападения, и полиция не предложила возможных мотивов преступления.

Напомним, в сентябре 2016 года в Днепре патрульные остановили автомобиль, который проехал на запрещающий сигнал светофора. Нарушитель начал стрелять в полицейских. В перестрелке с преступником погиб сотрудник патрульной полиции Артем Кутушев, его напарница Ольга Макаренко от полученного огнестрельного ранения скончалась на операционном столе. В тот же день убийцу задержали. Им оказался бывший боец скандально известной ​​роты спецназначения «Торнадо» Александр Пугачев. В апреле 2019 года Кировский районный суд Днепра приговорил Пугачева к пожизненному заключению.