Экс-начальника охраны Януковича, подозреваемого в дезертирстве и переправке бывшего президента в РФ, заочно арестовали

Константин Кобзарь и Виктор Янукович Бывшему заместителю начальника Управления государственной охраны Украины – начальнику Службы безопасности Президента Украины, которому ранее сообщили о подозрении в дезертирстве, заочно избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Об этом сообщили в пресс-центре ГБР.

Как известно, в ноябре следователи ГБР сообщили ему о подозрении в дезертирстве и незаконной переправке Виктора Януковича на территорию РФ.

Следствием установлено, что в начале 2014 года генерал-майор находился в командировке на территории Автономной Республики Крым, где руководил мерами по охране экс-президента Виктора Януковича. Однако после завершения командировки он не только не вернулся к месту службы, но и выехал за пределы Украины. При этом он действовал по предварительному сговору с другими военнослужащими Управления государственной охраны Украины.

Также бывший начальник охраны Януковича организовал незаконную переправку экс-президента через государственную границу Украины. Это дало возможность Виктору Януковичу с 2014 года укрываться от органов досудебного расследования и суда.

В настоящее время органом досудебного расследования получено разрешение на осуществление специального досудебного расследования в уголовном производстве, а в отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Отметим, что начальником охраны Януковича был Константин Кобзарь. В свое время Кобзарь также был военнослужащим спецподразделения «морских котиков», дислоцированного в Очакове.

Напомним, как ранее офицер охраны службы безопасности экс-президента Украины Сергей Бернацкий в суде по делу о госизмене Виктора Януковича рассказал, как изменил присяге и сбежал вместе с Януковичем.