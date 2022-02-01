ГБР нагрянуло с обыском к экс-главе правления «Нафтогаза» Коболеву

Во вторник, 1 февраля, силовики проводят обыск у бывшего руководителя «Нафтогаза» Андрея Коболева.

Об этом сообщили в пресс-службе ГБР.

«Государственное бюро расследований проводит обыски у бывшего руководства Национальной компании «Нефтегаз Украины», в офисе Акционерного общества «Укртрансгаз» и у руководителей частных предприятий», – говорится в сообщении.

Следственные (розыскные) действия проводятся в рамках досудебного расследования уголовного производства по факту незаконного отчуждения в 2020 году природного газа на 2,2 миллиарда гривен.

Досудебное следствие продолжается. Детали в ГБР обещали предоставить позже.

Напомним, как в 2018 сообщалось, что члены правления НАК «Нафтогаз» получают многомилионные премии. Например, правление «Нафтогаза» за выигрыш суда у «Газпрома» планировало получить очередную премию почти в 46 миллионов долларов.

Кроме того, в апреле 17 года стало известно, что официальная зарплата Коболева варьируется в пределах от 1 до 3 миллионов гривен в месяц.