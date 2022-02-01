В НАБУ и САП заявили, что пойманный на ₴558 тысячах взятки нардеп Кузьминых игнорирует вызовы на допрос

Сергей Кузьминых В Национальном антикоррупционном бюро Украины и в Специализированной антикоррупционной прокуратуре заявили, что подозреваемый в получении 558 тысяч гривен взятки народный депутат игнорирует вызовы на допрос.

Об этом говорится в заявлениях НАБУ и САП.

Как известно, 28 января детективы НАБУ задержали народного депутата от партии «Слуга народа» Сергея Кузьминых при получении взятки в размере 558 тысяч гривен за содействие в заключении контрактов между частными компаниями и больницей в Житомирской области. 31 января Генпрокурор Ирина Венедиктова подписала подозрение народному депутату.

Следовательно, с 31 января 2022 года, народный депутат получил статус подозреваемого, что в соответствии со статьей 42 УПК Украины возлагает на него ряд обязанностей. В частности, о прибытии к следователю, прокурору или суду по первому требованию.

«Народного избранника заранее и должным образом уведомили о дате, времени и месте запланированных процессуальных действий. Однако он проигнорировал три повестки о вызовах на 29 января, 31 января, 1 февраля 2022 года и не явился в правоохранительные органы. В то же время, 31 января 2022 года, лицо, представившееся защитником нардепа, сообщило по телефону следствию, что депутат находится в учреждении здравоохранения и на вызов не прибудет. Однако, ч. 1 ст. 139 УПК Украины возлагает обязанность сообщать причины неприбытия лично на подозреваемого и не предусматривает делегирование. Считаем необходимым разъяснить, что в соответствии с положениями нормы п. 5 ч. 1 ст. 138 УПК Украины уважительной причиной неприбытия лица по вызову, среди прочего, является пребывание в учреждении здравоохранения в связи с лечением только при невозможности временно покинуть это заведение. Сам факт нахождения личности в учреждении здравоохранения не является уважительной причиной неприбытия», – говорится в сообщении.

Напомним, ранее дело нардепа Юрченко о вымогательстве $200 тысяч взятки передали в суд.