Отдали газ на ₴2,2 миллиарда: В ГБР рассказали подробности обысков в «Нафтогазе»

ГБР проводит обыски у бывшего руководства НАК «Нафтогаз Украины», в офисе АО «Укртрансгаз» и руководителей частных предприятий по факту незаконного отчуждения в 2020 году природного газа на 2,2 миллиарда гривен.

Об этом сообщили в пресс-службе Государственного бюро расследований.

Как известно, с обысками 1 февраля пришли к бывшему руководителю «Нафтогаза» Андрею Коболеву.

В ГБР пояснили, что следователи осуществляют досудебное расследование по противоправному отчуждению 305 миллионов кубометров природного газа должностными лицами АО «Укртрансгаз», НАК «Нафтогаз Украины» при соучастии с другими лицами.

Следствием проверяется информация о правомерности возврата «Нафтогазом Украины» коммерческим структурам долга, возникшем более двадцати лет назад.

Руководство НАК «Нафтогаз Украины» по обращению АО «Укртрансгаз» согласовало документы по заключению мирового соглашения с коммерческими структурами без надлежащих полномочий и оснований. Руководствуясь решением руководства государственной компании Хозяйственный суд Киева утвердил мировое соглашение, что позволило в конце 2020 года вывести из собственности государства 305 миллионов кубометров природного газа.

По выводам экспертов, сумма подтвержденного ущерба составляет 2 миллиарда 182 миллионов гривен.

Кроме того, установлено, что руководитель НАК «Нафтогаз Украины» подписал решение акционера АО «Укртрансгаз» по мировым соглашениям без согласования Наблюдательного Совета НАК «Нафтогаз Украины».

Досудебное расследование продолжается.

Процессуальное руководство осуществляет Офис Генерального прокурора.

Напомним, как «Укрнафта» подписала мировые соглашения с компаниями, приближенными к группе «Приват», на 7,6 миллиарда гривен.