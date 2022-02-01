НАБУ и САП задержали представителя столичного застройщика, который предлагал $120 тысяч взятки главе Госинспекции архитектуры

Во вторник, 1 февраля, Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура разоблачили представителя одного из столичных застройщиков на предложении и предоставлении неправомерной выгоды главе Государственной инспекции архитектуры и градостроительства Украины Семену Кривоносу за получение сертификата о принятии в эксплуатацию законченного строительством объекта в Киеве.

Об этом сообщили в пресс-службе НАБУ.

Следствие установило, что задержанный предложил главе ГИАГ около 120 тысяч долларов за то, чтобы Инспекция незаконно выдала сертификат о принятии в эксплуатацию многоэтажки в Киеве, несмотря на имеющиеся нарушения.

Представителя застройщика разоблачили при предоставлении 120 тысяч долларов и задержали в порядке статьи 208 УПК Украины. Решается вопрос о сообщении ему о подозрении.

Досудебное расследование приведенных фактов детективы НАБУ было начато в декабре 2021 года по заявлению главы Государственной инспекции архитектуры и градостроения.

Напомним, как НАБУ и САП 1 декабря 2020 года сообщили экс-нардепу Микитасю о подозрении в совершении новых преступлений – в предоставлении взятки за обеспечение выдачи недостоверного письменного заключения судебного эксперта. Микитась в обмен на паркоместо хотел получить заключение, что нанес государству ущерб не на 81,64 миллиона гривен, а на 7 миллионов гривен.

Позже Микитась добровольно возместил в государственный бюджет 50 миллионов гривен от общей суммы убытков в 81,64 миллиона гривен. Через время Микитась пошел на сделку со следствием, его отпустили под домашний арест.

Среди фигурантов этого дела оказался и замглавы Офиса Президента Олег Татаров, которого подозревают в причастности к фальсификации экспертизы по делу Микитася. 2 декабря детективы и прокуроры намеревались сообщить Татарову о подозрении, но генпрокурор Ирина Венедиктова внезапно сменила всех процессуальных руководителей в этом уголовном производстве и таким образом сорвала операцию.

18 декабря НАБУ объявило Татарову о подозрении в подкупе эксперта МВД. Ранее НАБУ опубликовало переписку о возможном участии замглавы Офиса Президента Татарова в подкупе эксперта МВД.

Дело замглавы ОП Татарова в ночь на 24 декабря передали в СБУ, а в НАБУ заявили о беспрецедентном вмешательстве Генпрокуратуры. Высший антикоррупционный суд 24 декабря не смог избрать меру пресечения замглавы ОП Татарову из-за передачи дела в СБУ. 28 декабря Татарову снова не избрали меру пресечения из-за неявки в суд новых прокуроров.

Также НАБУ открыло уголовное производство из-за вмешательства Генпрокурора Венедиктовой в дело Татарова.