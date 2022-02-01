Апелляционная палата ВАКС вдвое уменьшила тюремный срок экс-депутату Киевского облсовета, погоревшему на $5 тысяч взятки

Александр Мефодий Апелляционная палата ВАКС 1 февраля смягчила наказание для депутата Киевского областного совета VII созыва, осужденного за злоупотребление влиянием.

Об этом сообщили в пресс-службе Высшего антикоррупционного суда.

Как известно, 15 июня 2021 года ВАКС признал виновным депутата Киевского областного совета Александра Мефодия в совершении уголовного преступления, предусмотренного частью 3 статьи 369-2 Уголовного Кодекса Украины. Он взял взятку в пять тысяч долларов США с обещанием решить проблему с правоохранительными органами. За преступление ему дали пять лет тюрьмы с конфискацией части имущества.

«По результатам судебного разбирательства коллегия судей частично удовлетворила апелляционную жалобу одного из защитников, изменила приговор суда первой инстанции, переквалифицировала действия лица по ч. 3 на ч. 2 ст. 369-2 УК Украины и назначила ему наказание в виде двух лет шести месяцев лишения свободы. В другой части приговор оставлен без изменений», – говорится в сообщении.

Определение Апелляционной палаты Высшего антикоррупционного суда вступило в законную силу с момента провозглашения и может быть обжаловано в порядке в Верховный Суд в течение трех месяцев.

Напомним, как бывшего зампрокурора Кировоградщины Алексея Варакина приговорили к шести годам тюрьмы за подкуп коллеги.